Air France får kursklø efter advarsel fra fransk minister og CEO-afgang

Air France-KLM får en ordentlig børslussing mandag morgen, efter at den franske økonomiminister har udtalt, at Air France risikerer at gå til grunde, hvis ikke det bliver mere konkurrencedygtigt.



Det siger Frankrigs økonomiminister, Bruno Le Maire, ifølge BBC.



Og selv om den franske stat ejer 14,3 pct. af moderselskabet Air France, så har regeringen ikke tænkt sig at træde til som økonomisk redningsmand, understreger ministeren.



"Air Frances overlevelse hænger i en tynd tråd. Air France vil forsvinde, hvis det ikke gør den nødvendige indsats for at være konkurrencedygtig," siger Bruno Le Maire.



Advarslen kommer, før de ansatte mandag indleder en ny runde af arbejdsnedlæggelser som følge af en lønstrid med ledelsen.



I fredags meddelte topchefen, Jean-Marc Janaillac, at han træder tilbage.



Beslutningen kom om at træde tilbage, efter selskabets medarbejdere har afvist et tilbud om forbedret løn. Luftfartsselskabet har gennem nogen tid været hårdt ramt af strejker, 13 strejkedage siden den 22. februar, og medarbejdernes afslag lægger op til fortsat konflikt.



Aktien falder 12,2 pct., hvilket ifølge Bloomberg News er det største fald på en dag i næsten ti år. Aktien er siden nytår faldet med 47,5 pct.



