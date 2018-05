Vestas slået på margin: Men Siemens Gamesa hjulpet af engangseffekter

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Siemens Gamesa og Vestas kæmper hårdt om tronen som verdens største vindmølleproducent og som bedst indtjenende i industrien.



Fredagens regnskaber fra de to mastodonter viste en kvartalssejr til Siemens Gamesa på ordreindgangen, og på overfladen så driftsmarginalen hos det tysk-spanske selskab umiddelbart også pænere ud end hos rivalen.



Det er vel at mærke når der ses på driftsresultatet renset for restruktureringer og omkostninger relateret til sammenlægningen af vindaktiviteterne hos Siemens med de tilsvarende hos Gamesa.



Imidlertid var marginen hos Siemens Gamesa også hjulpet af to særlige forhold, og trækker man også de effekter ud, så ser driftsmarginalen hos Vestas fortsat pænere ud.



Faldende margin



Hos Vestas blev driftsmarginalen, EBIT, opgjort til 7,4 pct. i første kvartal, hvilket var noget under niveauet på 11,2 pct. i samme kvartal året før, som var ekstraordinært godt for selskabet på grund af særlige leverancer til USA.



Til sammenligning kunne Siemens Gamesa for de første tre måneder af 2018, som er andet kvartal af selskabets forskudte regnskabsår, fremvise en umiddelbart mere imponerende margin – før de nævnte integrationsomkostninger mv. – på 8,4 pct.



På en telekonference efter regnskabet påpegede finansdirektør for Siemens Gamesa Miguel Ángel López imidlertid to "vigtige" engangs- og timingeffekter, der påvirkede marginen positivt.



Lagernedskrivning tilbageført



Den ene var en tidligere end ventet tilbageførsel af hensættelser til lagernedskrivninger. Den kom på baggrund af en positiv markedsudvikling og påvirkede positivt med 25 mio. euro på driftsresultatet i kvartalet.



Den anden engangseffekt var valutakursdrevet og løftede driftsresultatet i selskabets serviceforretning med 19 mio. euro.



"Renset for de to effekter ville vi i stedet for de 8,4 pct. være landet på en EBIT-margin på 6,5 pct.," sagde Miguel Ángel López.



De 6,5 pct. ville være resultatet af en margin inden for mølleproduktion på 5,3 pct. og en margin på 15,3 pct. i serviceforretningen.



Til sammenligning var marginen hos Vestas på de nævnte 7,4 pct. – dækkende over en marginal på 5,9 pct. på mølleproduktion og på hele 26,8 pct. i serviceforretningen.



Forventninger fastholdt



For hele 2018 sigter Siemens Gamesa fortsat efter at nå en driftsmargin, før restrukturering og integration mv., på 7-8 pct. Prognosen hos Vestas om en marginal på 9-11 pct. blev også fastholdt.



I forhold til ordreindgang gav kvartalet dog en klar sejr til Siemens Gamesa, som hentede landmølleordrer på samlet 2464 megawatt, mens Vestas måtte nøjes med 1629 megawatt.



/ritzau/FINANS