TDC: Pensionsfonde gennemfører overtagelse

Det offentlige overtagelsestilbud på telekoncernen TDC er blevet gennemført; bortset fra 706.680 aktier.



Det meddeler DK Telekommunikation ApS, som overtager TDC, fredag aften, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse fra TDC.



Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i TDC den 14. maj 2018. Her har seks bestyrelsesmedlemmer oplyst, at de ikke ønsker genvalg. Det drejer sig om formand Pierre Danon, næstformand Lene Skole, Stine Bosse, Benoit Scheen, Pieter Knook og Angus Porter. De nuværende fire medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vil fortsætte.



!Jeg vil gerne ønske de nye ejere tillykke med, at tilbuddet blev accepteret," hedder det fra den nuværende formand Pierre Danon i meddelelsen.



Bag DK Telekommunikation ApS står de tre danske pensionskasser PFA, PKA og ATP samt den australske kapitalfond MacQuarie. I en separat melding hedder det, at konsortiet nu sidder på 732.099.743 aktier i TDC, hvilket svarer til 90,16 pct. af aktiekapitalen.



Konsortiet bød tidligere i år 50,25 kr. per aktie i TDC, hvilke svarer til en værdi på 40,5 mia. kr. for hele selskabet.



/ritzau/FINANS