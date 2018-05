Warren Buffett fortryder investeringsbeslutning om Google og Amazon

Beslutningen om ikke at investere i teknologikæmperne Google og Amazon ærgrer den legendariske investor Warren Buffett.Sådan lød det fra Buffett på lørdagens generalforsamling i hans investeringsselskab Berkshire Hathaway. Det skriver CNBC "Jeg traf de forkerte beslutninger om Google og Amazon," sagde Buffett, ifølge CNBC, og fortsatte:"Vi har kigget på det. Jeg begik den fejl ikke at være i stand til at komme til en konklusion, hvor jeg ved de nuværende priser virkelig følte, at udsigterne var langt bedre end priserne indikerede."Samtidig erkendte Warren Buffett, at han undervurderede Amazons evne til at nytænke detailhandel på."Jeg havde meget meget meget høje tanker om Jeffs (Jeff Bezos, stifter og adm. direktør i Amazon) evner og jeg undervurderede ham. Jeg har fulgt Amazon fra starten. Det Jeff Bezos har gjort er tæt på at være et mirakel," sagde Buffett ifølge CNBC og tilføjede:"Problemet er, at når jeg tror, at noget vil blive et mirakel, har jeg tendens til ikke at investere i det. Det ville tydeligvis have været langt bedre, hvis jeg havde haft noget indsigt i bestemte virksomheder."