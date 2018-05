TDC-toppen sælger aktier for tocifret millionbeløb

Fredag aften kunne konsortiet bestående af pensionskasser PFA, PKA og ATP samt den australske kapitalfond MacQuarie fortælle, at man er lykkedes med overtagelsen af TDC.



I den forbindelse har den absolutte top i selskabet, blandt andre administrerende direktør Pernille Erenbjerg, solgt aktier i selskabet for store beløb.



Pernille Erenbjerg har solgt 311.784 aktier i selskabet for samlet 15,7 mio. kr.



Også en lang række bestyrelsesmedlemmer og andre direktører har solgt aktier for betydeligt beløb.



Fra bestyrelsen har formand Pierre Danon, næstformand Marianne Bock, og medlemmer Christine Bock og Benoit Scheen solgt aktier. Alle fire forlader selskabet i forbindelse med overtagelsen.



I koncernen har ni direktører, deriblandt administrerende direktør Pernille Erenbjerg, finansdirektør Stig Pastwa og direktør for YouSee Jaap Postma, solgt aktier.



Samlet har de tretten ledende medarbejdere solgt aktier i TDC fredag for 33,6 mio. kr.



Tilbuddet fra de danske pensionskasser og MacQuarie kom i februar lige efter, at TDC havde annonceret planer om at købe indholdsproducenten MTG Nordic, der blandt andet ejer TV3 og Viaplay. Det er køberne dog ikke interesserede i.



"Tilbuddet er betinget af, at den betingede fusionsaftale mellem TDC og Modern Times Group MTG AB ikke godkendes på generalforsamlingen i TDC," skrev køberne der.



Køberne har samlet tilbudt over 40 mia. kr. for TDC.



Køberne vil investere i TDC's fysiske netværk, der leverer internet og telefoni i Danmark og andre steder i Norden.



Det er planen, at TDC bliver afnoteret fra børsen.



/ritzau/