Novo Nordisk sætter gang i aktietilbagekøb for 2,7 mia kr

Novo Nordisk har iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 2,7 mia. kr., oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen sent fredag.



I den forbindelse har Novo valgt at udnævne Nordea Danmark som lead manager til at gennemføre tilbagekøbene "uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk A/S", som det hedder.



"Formålet med programmet er at reducere virksomhedens aktiekapital og imødekomme forpligtigelser fra aktiebaserede incitamentsprogrammer."



Nordea må maksimalt købe 531.624 stk. B-aktier per handelsdag, svarende til 20 pct. af den gennemsnitlige daglige handelsvolume af Novo Nordisk A/S' B-aktier på Nasdaq København i april 2018, og samlet set kan der ikke købes mere end 32.960.688 stk. B-aktier i perioden, som løber fra den 7. maj til den 6. august 2018.



Novo Nordisk vil efter planen mindst en gang hver syvende handelsdag informere om programmets transaktioner.



