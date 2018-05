Topchefen i Air France-KLM træder tilbage

Topchefen for Air France-KLM Group, Jean-Marc Janaillac, har fredag valgt at træde tilbage. Beslutningen kommer, efter selskabets medarbejdere har afvist et tilbud om forbedret løn. Luftfartsselskabet har gennem nogen tid været hårdt ramt af strejker, 13 strejkedage siden den 22. februar, og medarbejdernes afslag lægger op til fortsat konflikt.



Topchefen vil på den baggrund indkalde til et bestyrelsesmøde den 9 maj, og der vil han indgive sin afskedsbegæring, meddeler selskabet, ifølge Bloomberg News.



55 pct. af de ansatte havde i en onlineafstemning sagt nej til tilbuddet fra ledelsen, der indeholdt en lønstigning på 7 pct. over fire år, mens fagforeningerne har forlangt en stigning på 5,1 pct. allerede i 2018.



Omkostninger til strejker blandt de ansatte fik indtjeningen til at dykke i de første tre måneder af 2018 for det fransk-hollandske flyselskab, som derfor kom ud af kvartalet med et driftsunderskud. Omsætningen i den samlede forretning voksede ellers 1,2 pct. målt i konstante valutaer sammenlignet med første kvartal sidste år, og både antallet af passagerer og trafikken voksede i perioden.



Men brændstofpriser og strejkedage var med til at øge omkostningerne i årets første kvartal, og sidstnævnte førte isoleret set til en stigning i omkostningerne på 1,7 pct. Perioden endte derfor med et driftsunderskud på 118 mio. euro for flyselskabet, og heraf var 75 mio. euro relateret til strejke. Til sammenligning lød underskuddet på 33 mio. euro i samme kvartal af 2017.



I hele 2018 forventer flyselskabet nu, at strejker kommer til at koste 300 mio. euro på driftsresultatet, og samtidig forventer selskabet af priserne på brændstof stiger mere end tidligere forudset.



- Som en konsekvens ventes driftsresultatet før hele 2018 at være under 2017, oplyste Air France-KLM tidligere fredag.



/ritzau/FINANS