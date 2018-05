Det franske medicinalselskab Sanofi planlægger senere i år at ansøge om markedsføringstilladelse i USA til et middel mod knoglemarvskræft, der vil komme i direkte konkurrence med Genmabs storsælgende kræftmiddel Darzalex. Det fremgår af Sanofis kvartalsregnskab, der blev offentliggjort i sidste uge, skriver branchemediet Medwatch.



Først skal Sanofi dog have resultater fra et fase 3-studie med lægemiddelkandidaten, Isatuximab, der ligesom Darzalex er et antistof rettet mod proteinet CD38.



Data fra fase 3-studiet, der undersøger Isatuximab som tredjebehandling af knoglemarvskræft i kombination med kræftmidlet Pomalyst og hormonpræparatet Dexamethason, ventes i løbet af fjerde kvartal. I samme kvartal venter Sanofi desuden at indsende registreringsansøgning i USA.



Sanofi arbejder desuden på en lang række andre studier med Isatuximab til behandling af knoglemarvskræft og også solide tumorer.



Ifølge Medwatch kan der være lagt op til en godkendelse af midlet som førstebehandling af knoglemarvskræft om få år.



NYE GODKENDELSER PÅ VEJ TIL GENMAB



Genmabs partner Janssen markedsfører Darzalex som anden, tredje- og fjerdebehandling i forskellige kombinationer og håber at få godkendt Darzalex som førstebehandling ganske snart.



Den amerikanske lægemiddelstyrelse har lovet en tilbagemelding senest den 21. maj på ansøgningen som førstebehandling med Darzalex i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon. Det er en cocktail, der især bruges i Europa, hvor der ventes en tilbagemelding omkring august.



I USA har kombinationen derimod ikke stor udbredelse.



Genmab og Janssen venter til gengæld senere i år at offentliggøre data fra det såkaldte Maia-studie, hvor Darzalex prøves som førstebehandling i kombination med kræftmidlet Revlimid. Netop Revlimid er lægernes førstevalg på det store amerikanske marked, og derfor har en godkendelse i den kombination for alvor potentiale til at løfte salget, oplyste Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, ved et pressearrangement i april.



/ritzau/FINANS