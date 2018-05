Vestas-topchef: Vi har en rekordstor ordrebog og en god dækning

Vestas havde ved udgangen af første kvartal en rekordstor ordrebog med en værdi på 21,6 mia. euro, hvilket giver god sigtbarhed i forhold til de omsætningsforventninger, som vindmølleselskabet har meldt ud for hele året.Det siger administrerende direktør Anders Runevad fra Vestas til Ritzau Finans. - Vi har en rekordstor ordrebog og en god dækning, i forhold til hvad vi forventer at skulle levere i år. Men med det sagt har vi den normale usikkerhed, specielt i forhold til et travlt andet halvår, når det kommer til eksekvering, vejr og vind.- Vi har også noget valutamæssig modvind, og det har vi forskellige scenarier for, hvordan det kan påvirke hele året. Men vi har god dækning med den solide ordrebog, vi har for levering, og derfor for omsætningsprognosen for hele året, siger Anders Runevad.Vestas' ordrebog for mølleleverancer udgjorde ultimo første kvartal 9,3 mia. euro, hvilket var 500 mio. euro mere end ved udgangen af 2017.Vindmølleproducenten fastholdt i regnskabet for første kvartal forventningerne til hele året om en omsætning på 10-11 mia. euro og en EBIT-margin på 9-11 pct./ritzau/FINANS