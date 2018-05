Norwegian-aktie styrtdykker med 10 pct efter melding fra britisk bejler

Opdateret kl 10.12 - Det ser så tungt ud med forhandlingerne, at den britiske bejler til den norske flykoncern Norwegian nu taler åbent om, at der ikke er nogen aftale i sigte, og at man nu 'overvejer sine muligheder'.



Norwegian-aktien styrtdykker med 10 pct. på den norske fondsbørs netop nu.



Det er British Airways-ejeren IAG, der gerne vil have fat i de norske vinger, men ifølge IAG, der nu for første gang bekræfter, at der har været konkrete forhandlinger med Norwegians bestyrelse, har det foreløbig ikke været muligt at lave en aftale.



Ifølge Bloomberg har Norwegian allerede afvist to konkrete tilbud fra IAG



Det er kommet frem i forbindelse med en præsentation af IAG's nye regnskab. IAG afslørede for en måned siden, at selskabet havde købt op i Norwegian-aktierne, så de britiske bejlere ejer 4,61 pct.



Først sagde Norwegian, at man ikke var interesseret, men siden har der selskabet bedt rådgivere om at vurdere den britiske interesse.



Norwegian sluttede 2017 med et underskud på godt 3 mia. norske kr.