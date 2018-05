Analytiker: Det skal du notere dig i Vestas-regnskabet

Vestas har haft en svag start på året, hvor selskabet ikke har leveret så mange vindmøller som forventet, og det giver en lidt skuffende indtjening i første kvartal.



Sådan lyder det fra aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, der ikke er bekymret over udviklingen, fordi Vestas har fastholdt forventningerne til 2018.



- Vestas har ikke leveret så mange vindmøller i kvartalet, som markedet havde forventet, og det sætter sig i omsætningen og giver en skuffelse hele vejen ned i resultaterne, siger Jacob Pedersen.



- Man skal bide mærke i, at Vestas fastholder forventningerne trods et lidt svagt første kvartal, og det bekræfter mig i, at det primært handler om sæsonforskydninger.



- Vi ved, at Vestas er stærk på ordreeksekvering - spørgsmålet er bare hvornår. Udviklingen i første kvartal betyder selvfølgelig, at tempoet skal væsentligt op i de kommende kvartaler for at nå i mål, siger han.



HOVEDPOSTER SKUFFER ANALYTIKERNE



Vestas nåede i første kvartal en omsætning på 1694 mio. euro og et driftsresultatet, EBIT, på 126 mio. euro - svarende til en EBIT-margin på 7,4 pct.



Til sammenligning havde analytikerne ifølge Ritzau Estimates ventet en omsætning på 1828 mio. euro og et EBIT-resultat på 142 mio. euro i kvartalet.



I samme kvartal sidste år var omsætningen på 1885 mio. euro og driftsresultatet på 211 mio. euro, og faldet skyldes konkurrence i sektoren, der har presset salgspriserne ned - ligesom valutamodvind fra en svag dollar også spiller ind.



BEDRE PRISER PÅ DET SENESTE



Jacob Pedersen ser til gengæld positive tendenser i, at priserne på vindmøller er blevet stabiliseret på det seneste, hvilket også er ordlyden fra rivalen Siemens Gamesa, som også har offentliggjort regnskab fredag morgen.



- Det er fortsat et hårdt marked, men priserne er ikke længere en kraftigt nedadgående spiral, og det er alt andet lige positivt.



- Til gengæld har Siemens Gamesa vundet lidt flere ordrer, og det lægger et pres på Vestas til at levere de kommende kvartaler, siger Jacob Pedersen.



Vestas-aktien faldt efter få minutters handel 2,5 pct. til 402,10 kr. Ti minutter efter handelsstart lyder kursfaldet på 0,7 pct. til 409,50 kr.



- Der er investorer, som sidder og kigger meget på det enkelte kvartal, og her vil dommen selvfølgelig være negativ, siger han.



Vestas' forventninger til 2018 er fortsat en omsætning på mellem på 10-11 mia. euro og en EBIT-margin på 9-11 pct.



/ritzau/FINANS