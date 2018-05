Vestas er presset: Både omsætning og indtjening falder dybt

Vestas bliver nu for alvor presset.



Det afslører selskabets regnskab for første kvartal 2018.



Og presset har ramt både omsætning og indtjening hårdt.



I første kvartal 2018 omsatte Vestas for EUR 1.694 mio. – et fald på hele 10 pct. i forhold til samme periode sidste år.



Ebit-marginen var 7,4 pct. sammenlignet med 11,2 pct. i første kvartal 2017, og det er langt under, hvad Vestas tidligere har meldt ud, man havde af forventninger til 2018 samlet set.



Ved årsregnskabet forventede vindmøllegiganten en ebit-margin på mellem 9 og 11 pct. i 2018, i 2017 lå den over 12 pct.



Men Vestas fastholder alligevel forventningerne til året med en omsætning på EUR 10-11 mia. og en EBIT-margin på 9-11 pct.



Ordreindgangen er da også ganske solid, lyder det fra Vestas.



I en meddelelse til fondsbørsen udtaler topchef Anders Runevad:



"Vindenergiindustrien fortsætter med at drive elpriserne i nedadgående retning og muliggøre en større integration af vedvarende energi, hvilket skaber et større langsigtet marked for vindenergiløsninger. På kort sigt har dette imidlertid betydet en intens konkurrence, der har påvirket profitabiliteten i sektoren, som sammen med valuta-modvind for Vestas gav et resultat for første kvartal 2018, der er lavere end sidste års historisk stærke første kvartal," lyder det fra Runevad.



Han fortsætter:



"Ved udgangen af første kvartal af 2018 havde Vestas en ordrebeholdning, der var højere end nogensinde, en solid omsætning og en EBIT-margin der er er førende i industrien, mens omsætningen i serviceforretningen voksede organisk med 5 pct. og fortsatte med at levere solide marginer. Vestas fortsætter med at eksekvere på strategien, holde omkostningsbasen under kontrol, og udnytte vores førerposition til at investere i teknologi og innovationer, der på lang sigt vil bane vejen for, at Vestas kan styrke vindenergiens position i det globale energimix."



Vestas har været igennem en turbulent periode, siden vindmølleproducenten præsenterede kvartalsregnskab i november sidste år.



Investorerne sendte aktien mod afgrunden, da Vestas-toppen fortalte om et stigende prispres.