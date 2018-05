Teleselskabet 3 forfremmer dansk topchef til skandinavisk direktør

Relateret indhold Artikler

Teleselskabet 3 har udpeget Morten Christiansen som ny direktør for selskabets forretning i Skandinavien, der omfatter Danmark og Sverige.



Morten Christiansen er i forvejen direktør for 3's danske forretning, og det fortsætter han sideløbende med sin nye stilling.



"Morten har formået at vende 3 Danmark fra en virksomhed med underskud til en solid forretning, som i dag har 1.293.000 kunder og en omsætning på 3,2 mia. kr. Han har dermed bevist, at han er den rette person til at lede 3 Skandinavien til yderligere vækst og har både min og bestyrelsens fulde tillid," siger bestyrelsesformand Canning Fok fra Hutchison, der sammen med Investor AB ejer 3, i en pressemeddelelse.



Morten Christiansen afløser Peder Ramel, som siden 2007 har været direktør for 3 Skandinavien. Johan Johansson fortsætter som direktør for 3's svenske forretning.



Morten Christiansen har været administrerende direktør 3 Danmark siden 2005.



/ritzau/FINANS