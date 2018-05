Xerox misser målet

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske kopimaskinegigant Xerox nåede ikke analytikernes forventninger til resultatet for første kvartal. Selskabet landede årets første tre måneder med en justeret indtjening pr. aktie på 68 cent mod ventede 73 cent, ifølge Bloomberg News. Dermed endte resultatet tilmed under den laveste af analytikernes spådomme, da intervallet hos dem var på 70-76 cent.



Omsætningen blev på 2,44 mia. dollar. Det var derimod bedre end de ventede 2,39 mia. dollar.



Xerox er - eller måske rettere var - planlagt solgt til Fujifilms, og derfor giver koncernen ikke noget bud på en guidance for 2018. Under normale omstændigheder ville man dog have fastholdt forventningerne, oplyser selskabet.



Fujifilms' overtagelse af Xerox blev annonceret i januar i år, og den vurderer Xerox til 8,2 mia. dollar. Planen er, at Xerox skal lægges i et joint venture, som Xerox har med Fujifilms i Asien, og Fujifilms skal ende med at eje 50,1 pct. af joint venturet, mens Xerox' aktionærer ville modtage 9,8 dollar per aktie i Xerox.



Den plan blev der dog onsdag sået kraftig tvivl om, da den samlede topledelse i Xerox blev afskediget i forlængelse af et forlig i en sag mellem Xerox og en række aktivistiske investorer med den kendte Carl Icahn i spidsen. Tvisten mellem de to grupper handlede netop om Fujifilms planlagte køb af Xerox. Her har Carl Icahn og de øvrige aktivistiske investorer beskyldt den tidligere topchef Jeffrey Jacobsen for at sælge selskabet til Fujifilms uden bestyrelsens godkendelse.



Efter den hidtidige topledelse er røget ud, er der lagt op til, at Keith Cozza, topchef i Icahn Enterprises, skal være ny bestyrelsesformand, mens John Visentin, der er rådgiver for Carl Icahn, skal være ny topchef.



Onsdag faldt aktien 9 pct. på nyheden om udskiftningen af topledelsen og frygten for, at salget af selskabet ikke vil gå igennem. Torsdag falder aktien yderligere 4 pct.



Aktionærerne har dog fået en anelse af det tabte tilbage i eftermarkedet. Her stiger aktien 0,4 pct.



/ritzau/FINANS