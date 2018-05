ABG løfter Coloplast-kursmål med næsten 13 pct

Coloplast får et rygklap fra ABG Sundal Collier efter torsdagens regnskab for andet kvartal. Det norske finanshus hæver kursmålet for Coloplast til 620 fra 550 kr. og gentager anbefalingen "køb". Det fremgår af Bloomberg News.



Coloplast overraskede positivt i andet kvartal med en underliggende salgsvækst på 8 pct. mod estimeret 7 pct. ifølge Ritzau Estimates.



Den gode udvikling i kvartalet fik også Coloplast til at løfte forventningerne til helåret. Her sigter selskabet nu efter en salgsfremgang på 7-8 pct. i lokale valutaer mod tidligere ventet 7 pct.



Coloplast-aktien sluttede torsdag 6,5 pct. højere i 571 kr. ABG's kursmål indikerer dermed et uforløst potentiale på 8,5 pct.



/ritzau/FINANS