Kinesisk smartphonegigant vil ind på det danske marked

Apple, Samsung, Sony og Huawei kan se frem til øget konkurrence på det danske marked for smartphones.



Kinesiske Xiaomi, der er en af verdens største producenter af smartphones, gør nemlig klar til et større indtog på det europæiske marked, herunder Danmark.



Det skriver flere danske netmedier.



Ifølge Mobilsiden.dk vil de kinesiske smartphones, der er kendt for at have nogenlunde lige så gode specifikationer som de største konkurrenters, men være væsentligt billigere, i første omgang komme til salg via teleselskabet 3.



I en pressemeddelelse oplyser teleselskabets ejer, at man har indgået en stor aftale med Xiaomi om at sælge telefonerne i de lande, som 3 opererer i.



Det vil foruden Danmark sige Østrig, Hongkong, Irland, Italien, Sverige og Storbritannien.



Xiaomis mobiler vil dermed være at finde i 3-butikkerne rundt omkring i Danmark. Aftalen omfatter også andre kanaler end butikkerne, men præcist hvilke er endnu uvist, skriver Mobilsiden.dk.



Xiaomi var i årets første kvartal klodens fjerdebedst sælgende smartphone-mærke efter koreanske Samsung, amerikanske Apple og kinesiske Huawei.



Xiaomi blev frem til 2014 kun solgt i Kina. Siden udvidede selskabet til også at sælge sine smartphones i flere andre lande i Fjernøsten, samt i Indien, Rusland, Brasilien og Mexico.



Den kinesiske smartphoneproducents europæiske indtog kommer samtidigt med, at det er blevet kendt, at selskabet vil introduceres på børsen i Hongkong.



Ifølge oplysninger om børsintroduktionen, der blev lagt frem på Hongkongbørsens hjemmeside sent onsdag, kunne det være nært forestående.



Det står ikke klart, hvor meget børsintroduktionen ventes at kunne rejse, men nyhedstjenesten Bloomberg citerer kilder tæt på selskabet for, at målet er at rejse op mod ti milliarder dollar.



/ritzau/