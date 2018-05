Det belgiske postselskab Bpost får smæk på børsen torsdag, efter at årets første tre måneder bød på en skuffende udvikling i særligt driftsresultatet.



Driftsoverskuddet for renter, skat samt af- og nedskrivninger, EBITDA, faldt til 140,2 mio. euro i januar, februar og marts fra 176,9 mio. euro i samme periode af 2017. Det viser selskabets regnskab for første kvartal, der blev offentliggjort onsdag efter børslukketid.



Til sammenligning lød konsensus blandt analytikerne på 167 mio. euro, viser estimater indsamlet af selskabet selv ifølge Bloomberg News.



I regnskabet fremgår det, at driftsresultatet var påvirket af, at kunderne fortsat skifter de fysiske breve ud med elektronisk post, mens reklameposten også havde en hård periode. Den negative effekt blev også kun delvist kompenseret af højere priser, skriver Bpost.



Nettooverskuddet faldt samtidig til 62,5 mio. euro fra 96,1 mio. euro i første kvartal sidste år.



I samme periode voksede omsætningen omvendt til 916,2 mio. euro fra 721,5 mio. euro.



Bpost placerer sig torsdag eftermiddag helt i bunden af det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks med et fald på 13,2 pct.



/ritzau/FINANS