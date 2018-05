Opkøbte virksomheder var med til at drive fremgangen hos industrikonglomeratet Schouw & Co. i de første tre måneder af 2018, mens valutaeffekter, stigende råvarepriser og koldt vejr trak ned i samme periode.



Ifølge administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen bød kvartalet dog ikke på de helt store overraskelser på trods af de ovennævnte posters effekt på regnskabstallene.



"Det er gået fuldstændigt, som vi forventede. Det er jo et lille kvartal i vores terminologi. Vi har jo lavsæson i første kvartal, og der har været elementer, der trak både op og ned. Men vi har fremgang på omsætningen og på indtjeningen," siger han til Ritzau Finans.



På omsætningssiden var der fremgang til 3851 mio. kr. mod 3584 mio. kr. i de første tre måneder af 2017, mens resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) landede på 314 mio. kr. mod 284 mio. kr. i samme kvartal året forinden.



/ritzau/FINANS