Svenske Hennes & Mauritz' formand Stefan Persson har været på storindkøb i aktierne i sin egen tøjkæde. Sammen med sin familie sider han nu på 43,1 pct. af aktierne i selskabet.Torsdag købte Stefan Persson 4 mio. aktier, så han nu i alt ejer 18,2 mio. aktier ifølge Bloomberg Det skriver Bloomberg News, der har regnet på de mange opkøb, der er sket siden slutningen af marts. I alt skulle Stefan Persson eje aktier i tøjkæden for 3,1 mia. svenske kroner.De mange opkøb har været med til at løfte aktien, der siden 29. marts er tiltaget i styrke med 23 pct. til 145,4 kr. torsdag.Data fra Bloomberg News viser dog samlet set, at værdien af en Hennes & Mauritz-aktie er faldet fra en pris på 218,10 kr. til 145,4 kr. Det svarer til fald på 33,3 pct. i løbet af et år.Ifølge Bloomberg News har den pludselige stigning ledt til, at mange investorer har henvendt sig til Morgan Stanley for at høre, hvordan det kan være, at aktien pludselig bevæger sig opad igen."Vi har fået en del opkald fra investorer, der forsøger at forstå, hvorfor aktien stiger så meget i løbet af et par uger. De vil også vide, om det ændrer vores syn på aktien. Det gør det ikke," skriver Morgan Stanley-analytikerne Geoff Ruddell og Amy Curry i en analyse.De forklarer endvidere, at den højere aktiekurs mestendels er drevet af formandens opkøb.Ifølge Bloomberg skulle 10,2. pct. af Hennes & Mauritz-aktierne være shortet.I alt har 34 analytikere oplyst deres anbefalinger til Bloomberg News. To anbefaler "køb", mens 13 anbefaler "hold". 18 af analytikerne anbefaler "sælg"./ritzau/FINANS