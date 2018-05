Coloplast ansætter ny chef i Nordamerika for største forretningsben

Den danske medicokoncern Coloplast har skiftet ud på direktionsgangen som et led i selskabets plan om at accelerere den organiske vækst i USA.



Det betyder, at selskabet har ansat Manu Varma som direktør for den kroniske forretning, der dækker over Stomi og Kontinens, i Nordamerika. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal torsdag.



Tidligere var Ed Veome den øverst ansvarlige for divisionen, og fremover vil han være salgsdirektør for den kroniske forretning i regionen.



- Det amerikanske marked rummer stort potentiale, og vores ambition er at fortsætte med at tage markedsandele. Derfor investerer vi i at accelerere væksten, og det gør vi blandt andet ved at investere i og udvide vores ledelsesteam i Nordamerika, siger Lars Rasmussen, der er adm. direktør for Coloplast, i regnskabet.



Medicokoncernen kan derudover oplyse, at den har vundet en kontrakt med Cleveland Clinic, der er en af de førende hospitalskæder i USA. Coloplast kalder kontrakten "strategisk vigtig".



- Coloplast er ny primær leverandør til den amerikanske hospitalskæde med aftale om levering af stomiprodukter til alle Cleveland Clinics hospitaler, fremgår det af regnskabet.



