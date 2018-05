Adidas overrasker med stærke marginer - prognose virker konservativ

Salget af særligt løbe- fodbold og træningstøj var med til at trække omsætningen op i årets første tre måneder for den tyske producent af sportstøj- og sko, Adidas , der har danske Kasper Rørsted i spidsen.



Også salget af Adidas Original bidrog til væksten i omsætningen, der landede på 5,55 mia. euro i kvartalet.



Til sammenligning lød omsætningen på 5,45 mia. euro i samme periode sidste år, men det var alligevel under analytikernes forventninger på 5,62 mia. euro, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Indtjeningen overraskede omvendt positivt. Driftsresultatet i første kvartal af 2018 endte på 746 mio. euro, og det toppede selv estimatet fra den mest optimistiske analytiker. Konsensus lød på 710,7 mio. euro.



Nettooverskuddet for den fortsættende forretning lød desuden på 542 mio. kr. i kvartalet.



I kvartalet realiserede sportstøjproducenten en bruttomargin på 51,1 pct. mod de ventede 50,5 pct. og en driftsmargin på 13,4 pct.



Præget af valutapåvirkning



Fremgangen i perioden, der også har været præget af valutapåvirkning, er med til at få Adidas egen prognose for hele året til at se konservativ ud, påpeger flere analytikere ifølge Bloomberg News.



Adidas venter fortsat, at salget vil vokse med 10 pct. uden valutapåvirkning i hele 2018, og væksten skal drives af tocifret vækst i Nordamerika og Asien-Stillehavet.



Selskabets egen prognose for bruttomarginen for helåret lyder på en stigning på 0,3 pct.point til 50,7 pct. Til sammenligning lød bruttomarginen på 50,4 pct. sidste år.



Driftsmarginen ventes desuden at vokse mellem 0,5 og 0,7 pct.point til niveauet 10,3-10,5 pct. I 2017 kunne Adidas fremvise en driftsmargin på 9,8 pct.



Adidas falder 0,9 pct. torsdag kort før middagstid.



/ritzau/FINANS