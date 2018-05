SAS øger vinterprogrammet med nye ruter og flere afgange

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS får flere afgange og nye ruter til vinterprogrammet. Det gælder både indenrigs, i Skandinavien, Europa og interkontinentalt.



Det fremgår af en meddelelse fra SAS.



Der kommer flere afgange fra København til både Washington, Miami og tyske byer. Flyvninger til Gazipasa og Beirut fortsætter om vinteren.



Fra lufthavnen ved Aarhus fortsætter SAS med de nye ruter til Malaga, München, Stockholm og Oslo om vinteren.



- Vi forstærker vores satsning og øger tilgængeligheden til og fra Skandinavien ved at forlænge vores ruter, og vi skruer op for antallet af frekvenser på en række destinationer. Vores kunder har allerede taget rigtig godt imod de destinationer, som vi har åbnet i Danmark i år, siger koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen i meddelelsen.



I Billund kan man se frem til flere flyvninger fra Oslo. Der vil desuden blive etableret nye direkte ruter mellem destinationer i Sverige.



SAS oplyser i meddelelsen, at vinterprogrammet samlet vil blive øget med 500.000 sæder.



/ritzau/FINANS