Lundbeck-analytikere: Amerikansk salgstrumf kan holde væksten kørende

Lundbeck har fået et stærkt salgsargument, når det skal sælge depressionsmidlet Trintellix på det amerikanske marked.Medicinalselskabet har fået blåstemplet, at midlet også har en effekt på patienternes "proceshastighed" - hvor hurtigt hjernen kan bearbejde informationer - der er en kognitiv dysfunktion, som mange depressive er ramt af. - Det er en aldeles glimrende nyhed for Lundbeck, for det gør, at Trintellix kan adskille sig fra de andre præparater, og det er samtidig noget, lægerne i stigende grad kigger efter, siger aktieanalytiker Morten Larsen fra ABG Sundal Collier.- I Europa har dette antidepressiv flere steder 3-4 gange højere markedsandel end i USA, og en af de store forskelle har været, at Lundbeck i Europa har fået godkendt, at det har en effekt på kognitive dysfunktioner, siger han.TREDJE GANG LYKKENS GANGDet er den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, der har sagt god for, at Trintellix' indlægsseddel bliver udvidet, så selskabet også kan markedsføre effekten på proceshastighed.FDA afviste ellers en ansøgning i både 2016 og 2017, hvor Lundbeck forsøgte at få godkendt, at midlet havde effekt på kognitive dysfunktioner - det vil sige nedsat evne til at koncentrere sig, opfatte, tænke og beslutte sig. Hos Sydbank havde aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen afskrevet muligheden for en udvidelse, og han vurderer, at godkendelsen ikke er helt så stærk, som Lundbeck i første omgang havde søgt at få på indlægssedlen.- Man kan sige, at Lundbeck havde forsøgt at få så mange stykker kage som muligt, når det kommer til kognitive dysfunktioner, og her får de så et stykke kage.- Men jeg ser det som en rigtig positiv nyhed, og det giver en konkurrencemæssig fordel for Trintellix, og det kan måske være med at accelerere væksten på det amerikanske marked, siger Søren Løntoft Hansen.AFVENTER NYE ESTIMATERIndtil videre får det ham dog ikke til at hæve sit topsalgsestimat på 5,5 mia. kr., og samme melding kommer fra Morten Larsen fra ABG Sundal Collier.- Det er svært at sige, hvad det betyder på salget i kroner og øre, for det afhænger af mange faktorer - blandt andet hvor meget Lundbeck kommer til at kaste efter sin salgsindsats.- Samtidig skal man huske på, at Trintellix har været på markedet længe, så det er svært lige pludselig at se salget accelerere yderligere, men jeg ser godkendelsen holde den nuværende vækstkurve kørende længere med mulighed for upside, siger Morten Larsen.Lundbeck kunne i 2017 bogføre 1662 mio. kr. i omsætning fra Trintellix efter en fremgang på 50 pct. over året, hvoraf 60 pct. stammede fra salget på det amerikanske marked.Lundbeck har et samarbejde med japanske Takeda om salget af Trintellix, hvor Lundbeck modtager en tredjedel af omsætningen i USA og Japan og 100 pct. på alle andre markeder.Lundbeck-aktien stiger torsdag 2,1 pct. til 371,90 kr./ritzau/FINANS