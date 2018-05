Topchef i IC Group: Der er fart på den nye ledelse i Tiger of Sweden

Tiger of Sweden, der er ejet af modekoncernen IC Group, er til efteråret 2018 klar med en masse nye koncepter. Ledelsen arbejder ifølge IC Groups administrerende direktør, Alexander Martensen-Larsen, i hast på at implementere de nye koncepter.- Det nye ledelsesteam i Tiger of Sweden arbejder med fuld fart fremad. Der er blandt andet fokus på nye kollektioner, ny brandidentitet og logo. Alt det sammen med et nyt og opdateret butikskoncept bliver rullet ud fra efteråret og frem, siger Alexander Martensen-Larsen til Ritzau Finans og tilføjer, at det går fuldstændig som planlagt. Nettoomsætningen i Tiger of Sweden endte i tredje kvartal af det indeværende regnskabsår på 217 mio. kr. mod 254 mio. kr. i samme periode sidste år. Omsætningen faldt især i engroskanalen, det var drevet af et lavere ordreoptag.Tiger of Sweden er et af kernemærkerne i modekoncernen, der også huser Peak Performance, By Malene Birger, Designers Remix og Saint Tropez.Tiger står for en stor del af den samlede omsætning, der landede på 687 mio. kr. mod 739 mio. kr. samme periode sidste år.STADIG ÅBEN FOR FLERE FRASALGPeak Performance står for næsten halvdelen af omsætningen i tredje kvartal og er det eneste brand med omsætningsvækst, da brandet omsatte for 308 mio. kr. mod 299 mio. kr. i samme periode sidste år. IC Group meldte mandag ud, at selskabet har solgt Peak Performance til Amer Sports Corporation.- For den fremtidige strategi betyder salget af Peak, at vi fortsat har fokus på at drive og investere i vores tilbageværende mærker med henblik på at realisere deres fulde potentiale. Vi er også åbne for, at de også kan blive solgt, når tiden er rigtig, siger Alexander Martensen-Larsen.Salget af Peak Performance sker til en kontantpris på 1,9 mia. kr. på gældsfri basis. I forbindelse med frasalget fortalte direktøren Ritzau, at Pengene fra salget af Peak Performance vil gå til aktionærerne og ikke blive investeret i tilkøb eller de eksisterende brands./ritzau/FINANS