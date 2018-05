Robert Uggla ramt af Mærsks udfordringer

Robert Uggla lægger i regnskabet vægt på, at investeringsselskabet også fremover vil være tungt vægtet med ejerskabet af Mærsk. Dog vil Robert Uggla nu fokusere på at få bredt selskabets investeringer ud, så dårlig performance ét sted i porteføljen ikke rammer hele investeringsselskabets afkast.



"Den blandede performance understreger vigtigheden af at have en diversificeret portefølje. Vi vil i de kommende år fortsætte med at forbedre sammensætningen af vores portefølje," siger han.



Robert Uggla skriver i indledningen til regnskabet, at selskabet er på vej ind i en ny fase, hvor der til stadighed arbejdes med at skabe nye forretningsområder.



Noget der er blevet skrevet ind i selskabets strategiske grundlag:



"Vi tror på, at fornyelse af porteføljen sker gennem opbygningen af nye virksomheder inden for og uden for vores kerneinvesteringer."



Det mest iøjnefaldende eksempel på nye forretninger er selskabets afrikafond, som skal investere i afrikansk infrastruktur. Fonden har nu rejst 865 mio. kr.

