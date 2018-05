TDC leverer vækst i indtjeningen - bedste udvikling siden 2010



TDC leverede organisk vækst i indtjeningen i første kvartal, hvilket har været et særsyn for teleselskabet de sidste mange år.



TDC kunne i første kvartal fremvise en stigning i driftsoverskud før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 1,1 pct., da overskuddet lød på 2076 mio. kr.



Valutamodvind betyder dog, at overskuddet rapporteret faldt 2,7 pct. fra 2133 mio. kr. i samme periode sidste år.



"Vi har siden lanceringen af vores strategi for to år siden arbejdet hen imod at vende udviklingen og skabe vækst i vores forretning i 2018. Regnskabet bekræfter, at vi når målet i år."



"Der er fra alle medarbejdere lagt en meget stor indsats i at nå hertil, og vi står dermed med et markant stærkere TDC Group end for to år siden," siger topchef Pernille Erenbjerg i en kommentar til regnskabet.



Omsætningen lød i første kvartal på 5096 mio. kr. mod 5239 mio. i første kvartal 2017, viser TDC's regnskab, der efter alt at dømme blive teleselskabets sidste som børsnoteret virksomhed.



TDC står til at blive afnoteret fra fondsbørsen i København senere i år, da teleselskabet får nye ejere om kort tid, når et konsortium bestående af ATP, PFA, PFA og australske Macquarie tager over og efterfølgende afnoterer selskabet fra fondsbørsen i København.

/ritzau/FINANS