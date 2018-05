Fingerprint Cards skuffer med stort minus - aktien står til flere tæsk

Relateret indhold Artikler

Den tidligere svenske børskomet Fingerprint Cards, hvis liv på aktiemarkedet de seneste år har været som en høj rutsjebane, har leveret et svagt regnskab for første kvartal.



Omsætningen faldt med knap 60 pct. til 290 mio. svenske kr., hvilket overraskede aktieanalytikerne, der ifølge SME Direkt havde ventet en toplinje på 411 mio. svenske kr.



Regnskabet viser et underskud på driften på 175 mio. svenske kr. mod et overskud på 69,7 mio. svenske kr. i første kvartal sidste år. Analytikerne havde ventet et minus på knap 80 mio. svenske kr.



Fingerprint, der laver teknologi til genkendelse af fingeraftryk, havde desuden negative pengestrømme på 200 mio. svenske kr. i kvartalet.



Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, er det usikkert, hvorvidt Fingerprint har en fremtid på den lange bane.



"Der er langt fra tidligere tiders storhed og markedsværdi på 50 mia. svenske kr. og til de nuværende 2,5 mia. svenske kr., som givet vil blive noget lavere, når handlen starter i dag," skriver Per Hansen i en kommentar.



"På kort sigt er der ikke noget, som tyder på en stabilisering, og selv om aktien er faldet massivt, kan den meget vel falde yderligere. Spørgsmålet er, om en numerolog vil hævde, at det står skrevet i kortene, at Fingerprint Cards overlever," skriver han.



/ritzau/FINANS