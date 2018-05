Lundbeck-analytiker: USA-godkendelse vil øge salget og sende aktien op

Relateret indhold Artikler

Det er en særdeles positiv og overraskende nyhed for Lundbeck, at den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt en udvidet brug af depressionsmidlet Trintellix/Brintellix, som det danske medicinalselskab gennem flere år har forsøgt at trumfe igennem.



Det vurderer aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, der ser investorerne på aktiemarkedet tage positivt imod nyheden torsdag morgen.



Godkendelsen fra FDA gælder, at Trintellix har en positiv effekt på patienternes "proceshastighed" - hvor hurtigt hjernen kan bearbejde informationer - som er en nedsat evne hos mange depressive.



"Meldingen fra Lundbeck kommer efter vores vurdering som en stor overraskelse, set i lyset af at FDA i slutningen af marts 2016 gik imod eget ekspertpanel og afviste at tilføje data vedrørende effekt på aspekter af kognitiv dysfunktion," skriver han i en kommentar.



Han henviser til, at FDA afviste at inkludere positive effekter på de kognitive funktioner på Trintellix' indlægsseddel - der afgør, hvordan midlet må markedsføres - selv om et ekspertpanel under lægemiddelstyrelsen havde anbefalet en udvidelse med stemmerne 8-2.



Igen i 2017 afviste FDA en ansøgning, men Lundbeck har fortsat dialogen med lægemiddelstyrelsen, som nu har givet pote.



Trintellix solgte i 2017 for 1662 mio. kr., hvoraf knap 60 pct. var på det amerikanske marked, og Søren Løntoft Hansen ser godkendelsen som en vigtig salgstrumf, når Lundbeck fremover skal markedsføre midlet.



"Trintellix vil med den opdaterede indlægsseddel være det første depressionsmiddel med data, som indikerer effekt på et aspekt af kognitiv dysfunktion, hvilket vi anser som en stor konkurrencemæssig fordel, der kan bidrage til at øge salget af Trintellix i USA fremadrettet," skriver han.



Da FDA i 2016 afviste at udvide indlægssedlen for Trintellix, dykkede aktien med 7,3 pct. på dagen, mens den faldt 3,3 pct. efter den anden afvisning i 2017.



På bagkant af onsdagens godkendelse ser Søren Løntoft Hansen Lundbeck-aktien gå en positiv torsdag i møde. Lundbeck-aktien steg onsdag 2 pct. til 364,30 kr.



"Vi venter, at Lundbeck-aktien vil outperforme det generelle marked," skriver han.



