Credit Suisse løfter GN-kursmål med 13 pct

Relateret indhold Artikler

GN får løftet kursmålet hos Credit Suisse til 215 kr. fra 190 kr., men schweizerne fastholder anbefalingen "underperform".



Det viser data fra Bloomberg News.



GN lukkede onsdag 7 pct. højere i 236,40 kr. efter at have leveret regnskab for første kvartal.



Her overgik selskabet klart forventningerne til den organiske vækst takket være enorm fremgang i headset-forretningen GN Audio, der slog analytikernes bud på alle parametre og opjusterede forventningerne til hele 2018.



/ritzau/FINANS