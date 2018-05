Sprint leverede bedre end ventet i fjerde kvartal

Den amerikanske telekoncern Sprint kom gennem sit fjerde kvartal med et sæt regnskabstal, som var bedre end ventet.



Selskabet landede en driftsindtjening (EBITDA) på 2,77 mia. dollar mod ventet 2,72 mia. dollar ifølge Bloomberg News. Også omsætningen landede en spids bedre med 8,08 mia. dollar, mens analytikerne havde spået 8,0 mia. dollar.



Teleselskabet ser nu en driftsindtjening for hele regnskabsåret på 11,3-11,8 mia. dollar mod de 11,06 mia. dollar, som analytikerne på Wall Street havde regnet med.



Sprint overraskede også ved at få 39.000 nye mobilkunder i kvartalet, mens selskabet for et år siden i samme periode mistede 118.000.



Sprint, der efter planen skal fusioneres med T-Mobile i USA i en transaktion til 26,5 mia. dollar, har også valgt at rokere rundt i toppen af ledelsen.



Topchef Marcelo Claure skal nu være formand, mens den nuværende finansdirektør, Michael Combes, tager over som topchef.



Kvartalsregnskabet landede hos investorerne kort efter børsens lukning, og i eftermarkedet steg aktien beskedne 0,6 pct.



