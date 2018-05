Cambridge Analytica, der er i stormens øje i kontroversen omkring Facebooks håndtering af brugernes data, er onsdag gået i det, som svarer til betalingsstandsning. Samtidig er selskabet ophørt med alle aktiviteter.



Det skriver Bloomberg News.



Cambridge Analytica er et britisk politisk konsulentfirma, der er kommet under kraftig beskydning, da det er kommet frem, at virksomheden uretmæssigt fik adgang til 87 mio. Facebook-brugeres personlige data, som virksomheden brugte i den seneste amerikanske præsidentvalgkamp.



Cambridge Analytica vil begære sig konkurs i både England og USA, hedder det fra selskabet.