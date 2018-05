FLSmidth-analytiker: Stærk ordreindgang bekræfter opsving i industrien

FLSmidth har fået en god start på året, og resultaterne er præget af, at minebranchen så småt er på vej ud af flere års dødvande.Det vurderer aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank efter FLSmidths regnskab for første kvartal, som har sendt aktien i vejret med 5,8 pct. til 406,10 kr. - Det er et stærkt regnskab med en bedre end ventet ordreindgang. Samtidig er der positive meldinger omkring god investeringslyst i minesektoren, og meget af det samme går igen om cementsektoren, og det er det, investorerne tager bestik af, siger Mikkel Emil Jensen.FLSmidths ordreindgang nåede i årets første tre måneder 5018 mio. kr., hvilket var omtrent 400 mio. kr. højere end ventet blandt analytikerne ifølge Ritzau Estimates, og selskabet fremhæver selv, at det for første gang i flere år har fået en reel mineordre.FLSmidths driftsoverskud (EBITA) lød i kvartalet på 343 mio. kr., hvilket var på niveau med de ventede 339 mio. kr. og et fald fra 372 mio. kr. året før.- Man kan godt se, at der stadig er noget pres på indtjeningen i servicedivisionerne (Product Companies og Customer Services, red.), men omsætningen er stadig god, og det falder i tråd med FLSmidths strategi om at satse mere på projekter, hvor marginerne er lidt lavere, siger Mikkel Emil Jensen.FLSmidth fastholder forventningerne til 2018 og venter dermed fortsat en omsætning på 18-20 mia. kr. og en EBITA-margin på 8-10 pct. I første kvartal lød de to poster på 4236 mio. kr. og 8,1 pct.Inden regnskabet ventede analytikerne en omsætning på 18,7 mia. kr. i år og en EBITA-margin på 9,1 pct./ritzau/FINANS