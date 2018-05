GN-aktien nærmer sig 18 år gammel kursrekord: Stiger 8,5 pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent GN Store Nord Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer GN Store Nord Aktieordbog

GN Group nyder stor interesse hos investorerne onsdag ved middagstid, hvor selskabets aktie bliver handlet i det højeste niveau i godt og vel 18 år.



Onsdagens foreløbige kurshop på 8,5 pct. til 240 kr. er således det højeste niveau siden 27. september i år 2000, hvor aktien lukkede i 246 kr.



Onsdag er det regnskabet for første kvartal af 2018, der sender aktien i høreapparat- og headset-koncernen opad. Regnskabet viste for den samlede forretning en bedre end ventet udvikling målt på toplinjen og driftsresultatet (EBITA), mens bundlinjen til gengæld skuffede en smule ifølge estimater fra Ritzau Estimates.



Underliggende kunne GN Group glæde sig over en stor og langt bedre end ventet fremgang i divisionen for headsets, GN Audio, mens den traditionelle høreapparatforretning, GN Hearing, til gengæld solgte lidt mindre end ventet.



Den gode start på året i GN Audio fører til en opjustering af forventningerne til 2018, så selskabet nu venter en organisk vækst på "omkring" 9 pct. mod den tidligere forventning om en vækst på "mere end" 7 pct. For driftsmarginen (EBITA) sigtes der fortsat efter "mere end" 17 pct.



For GN Hearing fastholdes forventningerne, så der stadig er udsigt til en organisk vækst på "mere end" 6 pct. samt en EBITA-margin på "mere end" 20 pct.



I forbindelse med regnskabet oplyser GN Group, at det sender 1 mia. kr. tilbage til aktionærerne via et aktietilbagekøbsprogram.



/ritzau/FINANS