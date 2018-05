Novo Nordisk og GN stryger helt til tops efter gode regnskaber

Aktionærerne belønner både Novo Nordisk og GN Store Nord efter gode regnskaber for 1. kvartal.GN stiger 5,3 pct. til 232,8 og Novo til 4,6 pct. til 308.Den danske høreapparats- og headsetproducent GN Store Nord hæver med sit regnskab for første kvartal forventninger til 'Audio'-delen af forretningen. Nu ser selskabet en vækst i Audio på 9 pct., mens man tidligere estimerede med 'over 7 pct.' Også Novo Nordisk hæver forventningerne og forudser vækst i 2018.Medicinalkoncernen ventede tidligere en vækst i salget på 2-5 pct. i lokale valutaer, men nu løftes den nedre del af intervallet, så væksten nu ventes at blive 3-5 pct.På samme måde løfter Novo Nordisk vækstforventningen til driftsoverskuddet til 2-5 pct. mod tidligere 1-5 pct."Et solidt regnskab," lød vurderingen fra senioranalytiker Søren Løntoft Hansen, Sydbank, der også forventede en stigning.I GN Store Nords største forretningsben - GN Hearing - endte salget under forventningerne. Virksomheden kom i mål efter årets første tre måneder med en omsætning på 1,36 mia. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 262 mio. kr. Det er et salg under målet for det forventede, mens driftmarginen på 19,2 pct. slår forventningerne.Det skuffende salg i GN Hearing ses på den organiske vækst, der landede på 5 pct., hvilket er et godt stykke under analytikernes forventede 6,8 pct. I samme periode sidste år omsatte divisionen for 1,37 mia. kr.Knasten for Novo Nordisk er at finde i selskabets guidance for 2019.Medicinalselskabet kommer til at dække det såkaldte donut hole, som er patientens udgifter, med 70 pct. i stedet for 50 pct. I 2019 kommer det til at påvirke negativt med 1-2 pct., svarende til mellem 1 og 2 mia. kr.