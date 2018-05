Norden øger resultatet stort men fastholder forvetninger

Mio. dollar Q1 18 Q1 17 FY 17 Omsætning 591,2 440,2 1808,6 EBITDA 17,1 10,3 68,1 EBIT 18,4 0,1 23,3 Resultat før skat 19,3 1,7 22,4 Nettoresultat 18,0 0,7 24,6

mio. dollar Ved Q1 2018 Ved Q4 2017 Just. årsresultat 10-50 10-50

Rederiet Norden kommer ud af første kvartal 2018 med en omsætning, der vokser og en bundlinje, der følger med.Norden omsatte for 591,2 mio. dollar i første kvartal mod 440,2 mio. dollar året før. Resultatet efter skat landede på 18 mio. dollar mod 0,7 mio. i perioden sidste år.Norden oplyser i regnskabet, at et frasalg af skibe bidrager med 9 mio. dollar til resultatet. Samtidig nyder selskabet godt af hensættelser på charter-kontrakter på 10 mio. dollar, hvilket er noget lavere end de 22 mio. dollar, der var tale om i første kvartal i 2017.- Dry Operator-forretningsenheden leverede igen en overskudsgivende performance i første kvartal i et marked karakteriseret af sæsonmæssig afmatning. Udover at opnå overskud i regionale markeder investerede Dry Operator i positioneringen af skibe i Atlanterhavet, hvilket vi vil nyde godt af i andet kvartal, siger administrerende direktør Jan Rindbo i regnskabet.- Tankforretningen overgik endnu en gang markedet og genererede et break-even resultat, og Norden fastholder forventningerne til årsresultatet trods øget usikkerhed omkring væksten i efterspørgslen på grund af stigende globale handelsspændinger. Med lav flådevækst og agile forretningsenheder er Norden godt positioneret til at få det bedste ud af markederne uanset disse omstændigheder, tilføjer han.Selskabet fastholder sine forventninger til et justeret resultat for året på mellem 10 og 50 mio. dollar.Tabel for rederiet Nordens regnskab for første kvartal af 2018:Nordens forventninger til 2018: