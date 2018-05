Snap: Dratter i eftermarkedet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Snapchat

Snap Inc., som er selskabet bag det populære Snapchat, skuffede i sit første kvartal af 2018 med en toplinje på 230,7 mio. dollar. Selv om det var en fremgang i forhold til samme periode året før, så var det noget under forventningerne blandt Wall Streets analytikere, som havde ventet en omsætning på 244,9 mio.dollar.



Også udviklingen i dagligt aktive brugere var utilfredsstillende i perioden. den var på 191 mio. mod ventede 194,3 mio. brugere.



Snapchat er den senere tid blevet kraftigt kritiseret for sit nye design, der ifølge mange brugere ikke fungerer. Og det har sendt aktien i defensiven.



Også tirsdagens regnskabstal satte sig i kursen. I eftermarkedet faldt aktien umiddelbart med hele 19 pct. til 11,5 dollar, men markedet satte sig, og faldet stabiliserede sig på godt 14 pct. i 12,14 dollar.



Aktien lukkede i 14,13 i den ordinære handel efter et fald på 1,4 pct. Det er kun godt et år siden, at Snap Inc. blev børsnoteret med en introduktionspris på 17 dollar.



/ritzau/FINANS