Den amerikanske producent af sportstøj og -sko Under Armour falder i den tidlige handel på det amerikanske aktiemarked over 6 pct.



Det sker, efter at selskabet har afleveret regnskab for første kvartal af 2018. Her forudser selskabet et underskud i andet kvartal på 9-19 cent per aktie, hvorimod analytikerne ifølge Bloomberg News venter et underskud på 6 cent per aktie.



Ifølge Bloomberg News har selskabet oplevet stor konkurrence fra det tyske sportsmærke Adidas, der er med til at bremse Under Armours vækst.



- Varelageret virker til at være ude af kontrol. Kombinationen af store tilgodehavender og mange varer på lager ligner for os en tikkende bombe, siger Sam Poser, analytiker hos Susquehanna Financial Club, ifølge Bloomberg News i en analyse.



Den administrerende direktør forsøgte dog på den efterfølgende telefonkonference at demontere frygten for en eksplosion hos Under Armour.



- Det handler om det langsigtede spil, sagde Kevin Plank på telefonkonferencen.



Direktøren fortalte desuden, at selskabet er i gang med at få tømt lagerne for varer fra sidste år, og at de vil være helt væk i slutningen af 2018.



