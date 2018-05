Oliegigant forgyldt af prisboom: Overskud stiger 71 pct

Pengene vælter ned i kassen hos den britiske oliegigant BP, der kan lægge 2,6 mia dollar i kassen i første kvartal.



Faktisk er overskuddet steget med ikke mindre end 71 pct., viser nye regnskabstal fra BP, og analytikernes bedste bud på overskuddet på 2,2 mia dollar er slået med længder.



Det sker i en tid, hvor olieprisen kravlet opad - alene 20 pct. siden marts - og hvor en tønde brent-olie i dag koster omkring 74 dollar.



"Vi har leveret endnu et stærkt resultat," lyder det fra BP's topchef Bob Dudley ifølge CNBC.



BP har også øget produktionen til 3,7 mio. tønder om dagen, og det er en stigning på 6 pct. siden samme periode sidste år.



BP er ikke alene om at høste gevinsten på det sorte guld.



Rivalen Shell afslørede sidste torsdag, at overskuddet i den hollandske oliegigant er steget med 42 pct. i første kvartal.