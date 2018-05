Pfizer slår forventningerne til indtjeningen

Det amerikanske medicinalselskab Pfizer har offentliggjort regnskab, hvor selskabet kan berette om en justeret indtjening per aktie, der overgår markedets forventninger.



Den justerede indtjening per aktie landede på 77 cent mod de 75 cent, som analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet. Sidste år lød den justerede indtjening per aktie på 0,69 cent, viser regnskabet for første kvartal.



Til gengæld landede omsætningen på 12,9 mia. dollar, hvilket er lavere end de 13,1 mia. dollar, som analytikerne havde ventet. Det er dog en stigning på 1 pct. fra 12,8 mia. dollar, viser tallene i regnskabet.



Pfizers epilepsimedicin Lyrica omsatte i første kvartal for 1,21 mia. dollar, mens potenspillen Viagra solgte for 187 mio. dollar.



Aktien i Pfizer falder i formarkedet med 2,2 pct. til 35,82 dollar.



/ritzau/FINANS