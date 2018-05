Merck opjusterer forventningerne efter bedre end ventet regnskab

Den amerikanske medicinalkæmpe Merck har leveret en justeret indtjening pr. aktie, der lige nøjagtig overstiger selv den mest optimistiske analytikers forventninger. Samtidig hæver selskabet forventningerne til overskuddet per aktie for hele året.



Det skriver Bloomberg News.



Første kvartals justerede overskud per aktie endte på 1,05 dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News ventede 1,00 dollar per aktie. Estimaterne fordelte sig i intervallet 0,95-1,04 dollar per aktie.



Selskabet hæver forventningerne til et overskud mellem 4,16-4,28 per aktie for hele 2018 mod tidligere 4,08-4,23 dollar per aktie.



Forventningerne til salget hele året er også opjusteret. Nu venter medicinalselskabet en omsætning på mellem 41,8-43,0 mia. dollar mod tidligere 41,2-42,7 mia. dollar. Analytikerne ventede ifølge Bloomberg News et salg på 41,9 mia. dollar inden regnskabet.



I årets første tre måneder solgte Merck mindre, end hvad analytikerne havde ventet, da omsætningen endte på 10,0 mia. dollar mod ventede 10,11 mia. dollar.



Salget af diabetespillerne Januvia og Janumet, der kombinerer Januvia med verdens mest benyttede diabetesmiddel, Metformin, steg i første kvartal til 1,42 mia. dollar fra 1,34 mia. dollar i samme periode sidste år. Det ligger over analytikernes forventning på 1,37 mia. dollar.



Kræftmidlet Keytruda fortsatte ellers sin markante vækst og landede på 1,46 mia. dollar mod 0,58 mia. dollar samme periode sidste år. Også her overgik salget analytikernes forventninger, der lå på 1,38 mia. dollar.



Merck-aktien stiger 0,5 pct. i formarkedet efter regnskabet.



/ritzau/FINANS