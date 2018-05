Vestas' storkunde får grønt lys til nye vindprojekter i USA

Det amerikanske energiselskab Xcel Energy, der er storkunde hos danske Vestas, har fået grønt lys af myndighederne i Texas til at opføre yderligere 1230 megawatt (MW) vindkapacitet i USA.



Ifølge branchemediet Recharge News vil selskabet vælge Vestas som leverandør af vindmøller med en kapacitet på mindst 1 gigawatt (GW) i løbet af de næste to år til projekterne.



- Det er rigtig interessant, for nu har der været ordrestilhed i noget tid. Der er ikke en "timing" på det her, men man kan sige, at det svarer til en ret stor procentdel af vores leveranceprognose, hvis Vestas får klemt 1,2 GW ind med det her, siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler i ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.



Xcel Energy skal opføre den nye vindkapacitet i de amerikanske delstater Texas og New Mexico, som i marts gav tilladelse til at føre planerne ud i livet.



Vestas-aktien har tirsdag lagt sig i toppen af det danske eliteindeks, C25, med en stigning på 2,1 pct. til 408,60 kr.



/ritzau/FINANS