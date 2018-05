Carlsberg satser på udenlandsk storsællert: Vil være nummer ét på salg af hvedeøl i Danmark

Relateret indhold Tilføj søgeagent Carlsberg

Kronenbourg

Tuborg Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Carlsberg

Kronenbourg

En vækstkomet og tørstslukker bliver nu sendt i forreste frontlinje for at udvide Carlsbergs salg af specialøl i Danmark.



Der er tale om Carlsbergs 1664 Blanc, der var bryggeriets suverænt hurtigst voksende brand i første kvartal. Her voksede den 44 pct. sammenlignet med første kvartal i 2017.



Til sammenligning var næsthurtigst voksende øl Grimbergen, der voksede med 12 pct.



"Vi bygger et nyt ben til specialølssegmentet, som handler om gode og let-drikkelige specialøl," siger Louise Dandanell, Carlsbergs chef for specialøl i Danmark. Hun fortsætter:



"Specialøl har tidligere været domineret af mere bitre og mørke øltyper samt fokus på øl og mad. Men her prøver vi at give forbrugerne et nyt alternativ. Et til dem, der gerne vil have en god øl, som er ukompliceret og nem at forstå. Det er brygfilosofien bag 1664 Blanc"



Samtidig med at danskerne drikker mindre øl, så er det Carlsbergs plan at få danskerne til at bedre øl. Indtjeningen på specialøl er langt bedre end ved almindelig pilsnerøl.



Derfor er det en central del af Carlsbergs strategi at få boostet salget af specialøl.



Uventet vækstmotor



Der er tale om en reletivt uventet vækstmotor for Carlsberg. 1664 Blanc blev i 2006 lanceret i moderlandet Frankrig som en tilføjelse til moderbrandet 1664 Kronenbourg, en pilsnertype.



Siden 2012 begyndte Carlsberg at introducere øllen, der er let og præget af citrus-aromaer, på andre markeder. Resultatet var en decideret vækstkanon. Alene i Sydkorea voksede den sidste år 146 pct. og Sydkorea er nu det land, hvor der sælges mest 1664 Blanc. I nabolandene Sverige og Norge har øllen oplevet så voldsom vækst, at den i en periode var den bedst sælgende hvedeøl i Systembolaget.



Men i Danmark har 1664 Blanc levet et stille liv på landets barer og restauranter uden megen markedsførings-fanfare fra Carlsbergs ledelse. Det skal ændres nu, hvor den lille blå flaske med hvedeøl relanceres og tillige bliver tilgængelig på hylderne i landets supermarkeder.



"Vi skal med vores sats på 1664 Blanc blive nummer et inden for salget af hvedeøl i Danmark," siger Louise Dandanell, der tidligere har arbejdet med den franske sommerøl i markeder såsom Sydkorea, Chile og Canada. Og her han hun set, hvor hurtigt øllen kan få fat.



Skal matche storsælger



"Det er ikke urealistisk, at vi inden for tre år kan matche udviklingen af vores tidligere storsælger, Grimbergen. Det vil svare til, at vi sælger 2 mio. liter om året af øllen."



2 mio liter svarer til lige omkring 1 pct. af det danske ølmarked, som er kraftigt domineret af de traditionelle pilsnertyper.



Kunsten for Carlsberg er, at 1664 Blanc skal introduceres uden at kannibalisere på andre af Carlsbergs produkter, såsom Specialøl eller cideren Somersby.



"Vi tror, der er plads til noget andet på markedet. Vi har set et fokus på IPA'er og tunge specialøl. Men den her øl appellerer også til folk, der normalt ikke er vant til at drikke øl," siger Louise Dandanell.



Internt har Carlsberg arbejdet med gruppen af store øl, som bliver defineret som Internationale power brands. Denne gruppe tæller Carlsberg, Tuborg og Grimbergen. Men væksten i 1664 Blanc har fået den ind på listen. Det skete på trods af, at det franske moderbrand, Kronenbourg, ikke er på den liste.