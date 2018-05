Mærsk Drilling vinder kontrakter og forlængelse i Nordsøen

Maersk Drilling har vundet tre kontrakter i og fået forlænget en kontrakt i Nordsøen.



Det er Maersk Resolute og Maersk Resolve, der er blevet henholdsvis tildelt kontrakterne og forlængelsen.



Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Maersk Resolute har vundet kontrakter med energiselskaberne TAQA Energy, Petrogas E&P Netherlands og Dana Petroleum Netherlands. Kontrakten med TAQA vil starte i juni 2018 og løbe i 60 dage med mulighed for forlængelse på 235 dage, mens de to andre kontrakter vil starte i forlængelse af den første kontrakt og løbe i omkring 70 dage.



Ligesom ved den første kontrakt er der ved Petrogas-kontrakten mulighed for forlængelse.



Samtidig har Maersk Drilling fået forlænget Maersk Resolves kontrakt med Wintershall Noordzee. Forlængelsen vil starte ved slutningen af andet kvartal i 2018 og løbe mellem 25-40 dage.



/ritzau/FINANS