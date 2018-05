Relateret indhold Artikler

De danske statsrenter ventes at starte afdæmpet tirsdag morgen, hvor der muligvis kan være tendens til en lille rentestigning.



Mandag sluttede renten på den toneangivende tiårige statsobligation herhjemme i 0,57 pct. - 2 basispoint lavere end ved lukketid torsdag i sidste uge, hvor de danske handlere gik på forlænget weekend på grund af store bededag.



Den tiårige amerikanske rente handles tirsdag morgen i 2,96 pct. i Tokyo - svarende til 1 basispoint højere end ved dansk lukketid mandag.



Investorerne vender i denne uge blikket mod rentemødet i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der afsluttes med en rentemeddelelse onsdag aften dansk tid.



Enkelte økonomer venter, at Federal Reserve endnu en gang vil hæve renten, men langt størstedelen venter en fastholdelse, som dermed også er den overordnede forventning blandt økonomerne.



Centralbanken hævede ved sit seneste rentemøde - i marts - den ledende rentesats, så den nu lyder på 1,50-1,75 pct. Ved den lejlighed fastholdt banken også sin egen prognose om samlet tre renteløft i år.



Tirsdag byder ikke på mange større nøgletal, men et højdepunkt er der dog at finde i PMI- og ISM-tal fra USA i eftermiddag. Begge dele er fra industrisektoren og april.



PMI-tallet ventes blandt økonomerne at ramme 56,5 i den endelige opgørelse, viser estimater indsamlet af Bloomberg News. Det er samme niveau som i den første opgørelse. I marts endte indekset i 55,6.



ISM ventes at falde til 58,4 i april fra 59,3 i marts.



