Det kinesiske containerrederi OOCL kunne i første kvartal melde om vækst og bedre rater, og det tegner positivt forud for Mærsks regnskab 17. maj, vurderer flere analytikere.



OOCL's volumener steg med 7,5 pct. i første kvartal til 1,58 mio. tyvefodscontainere (TEU), mens de gennemsnitlige rater var 8,3 pct. højere sammenlignet med samme periode året før.



Samlet steg omsætningen 16,3 pct. til 1,38 mia. dollar, viste fredagens handelsopdatering fra OOCL.



- De (fragtraterne, red.) er efter vores vurdering over forventningerne i markedet i første kvartal, da markedet venter, at Mærsk rapporterer et fald i raterne på årsbasis i første kvartal, skriver norske Fearnley Securities i en kommentar ifølge Bloomberg News.



Også hos Jyske Bank mener man at kunne spore positive tendenser knap to uger før Mærsks regnskab.



- OOCL's opdatering for første kvartal tyder på, at vi er på rette spor med vores forventninger om +18 pct. volumen på kvartalsbasis og +2,9 pct. på rater på kvartalsbasis, skriver aktieanalytiker Frans Høyer i en kommentar.



Han venter 22 pct. stigning i volumenerne som følge af opkøbet af tyske Hamburg Süd, mens han spår et fald på 4 pct. organisk.



Mærsk B-aktien steg mandag 3,6 pct. til 9956 kr., mens A-aktien lukkede 4,4 pct. højere i 9465 kr.



/ritzau/FINANS