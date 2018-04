Kapitalfonden Hellman & Friedman, der tidligere i år købte betalingsselskabet Nets, har endnu en gang været på opkøbstogt med et køb af den amerikanske kapitalforvalter Financial Engines.



Hellman & Friedman betaler ifølge Bloomberg News 3,02 mia. dollar, svarende til 18,6 mia. kr.



Aktionærerne i Financial Engines får hver især 45 dollar per aktie, hvilket er en præmie på mere end 32 pct. baseret på fredagens handelskurs.



Bestyrelsen i Financial Engines bakker op om handlen, der forventes at blive afsluttet i tredje kvartal.



Amerikanske Hellman & Friedman købte tidligere i år Nets til en samlet pris på 33 mia. kr., og i den forbindelse blev selskabet bag dankortet og betalingsservice taget af børsen i København.



/ritzau/FINANS