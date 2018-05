Carlsberg ramt af valuta i første kvartal

Carlsberg rapporterer i den såkaldte trading statement, at bryggeriet har solgt 1 pct. mere øl, og mere at den dyre slags.



Desværre var udviklingen på valutakurserne mod selskabet, der må se, at omsætningen falder med 5 pct. til 12,5 mia. kr.



Det der trak volumenvæksten var de asiatiske markeder, hvor omsætningen steg med 16 pct. Kina og Indien trak særligt godt. I Indien var et forbud med at sælge ved landeveje mindre problematisk og i Kina faldet det kinesiske nytår godt i forhold til kvartalets ølsalg.



Spareplanen Funding the Journey, har siden 2016 leveret 1,7 mia. kr. i besparelser. Målet var oprindeligt mellem 1,5 og 2,0 mia. kr. inden udgangen 2018. Det mål er blevet opjusteret til 2,3 mia. kr. ved årsregnskabet i februar.



Rusland er til gengæld stadig et smertensbarn for Carlsberg. Både i forhold til volumen faldt salget, men samtidig blev rublen ramt hvilket førte til den, at den østeuropæiske forretnings omsætning faldt med 14 pct.



Rusland smerter



I årsregnskabet for 2017 måtte Carlsberg nedskrive værdien af ølmærket Baltika med 4,8 mia. kr. Baggrunden var ifølge Carlsberg, at Rusland har forbudt salg af øl i de største plastflasker, såkaldte PET-flasker på 1,5 liter.



Ruslands andel af Carlsbergs indtjening er faldet fra lige under halvdelen for knap ti år siden til i dag under 20 pct. Og den russiske nedtur fik et ekstra nøk, da det i årsregnskabet stod klart, at Carlsberg nedskriver for 4,8 mia. kr., fordi konkurrenterne havde taget 2,7 pct. fra Carlsberg på et år.



Konkurrenterne valgte at gå ind i en priskrig, hvor Carlsberg valgte at stå fast på en højere pris. Det førte til, at Carlsberg på et tidspunkt var over 20 pct. dyrere end konkurrenternes øl.



Carlsberg målsætning er en procentvis vækst i driftsindtjeningen på omkring 5 pct.





