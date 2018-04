Lundbeck-middel slipper for konkurrence i to år i Japan

Lundbeck undgår i yderligere to år konkurrence med sit antidepressivmiddel Lexapro/Cipralex på det japanske marked.



Det danske medicinalselskab har således fået forlænget sin markedseksklusivitet - perioden, hvor konkurrenter ikke må lancere kopiprodukter - med to år frem til april 2021 af det japanske sundhedsministerium.



Forlængelsen er betinget af, at Lundbeck skal starte et forskningsprogram for børn, der er ramt af depression. Det oplyste Lundbeck i en pressemeddelelse fredag.



Den forlængede periode bliver taget positivt op på aktiemarked mandag, hvor Lundbeck-aktien stiger 3,2 pct. til 363,80 kr. og topper C25-indekset.



"Lundbeck har fået forlænget deres patent på Lexapro i Japan med to år ekstra. Det giver cirka 1 mia. kr. ekstra på EBIT (driftsoverskud, red.) frem mod 2021. "



"Det er det, der hiver den et par pct. op. De kan booke lidt mere der," siger børsmægler Anne Sophie Riis fra investeringsbanken ABG Sundal Collier.



Lexapro/Cipralex solgte sidste år for 2369 mio. kr., hvilket var et fald på 6 pct. over året, men det skal ses, i sammenhæng med at midlet allerede er gået af patent i USA og Europa.



Lexapro bliver på det japanske marked solgt af Lundbecks to partnere Mochida og Mitsubishi Tanabe.



/ritzau/FINANS