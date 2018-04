Sainsbury stiger over 20 pct. efter fusionsplan

Den britiske supermarkedskæde Sainsbury stiger mandag morgen over 20 pct. på børsen, efter selskabet har offentliggjort planer om at fusionere med en anden britiske supermarkedskæde, Asda.



Det skriver Bloomberg News, der samtidig kan berette, at Sainsbury-konkurrenten Tesco peger ned med 4 pct. i den tidlige handel mandag morgen.



Når fusionen gennemføres vil Walmart, der ejer Asda, blive storaktionær og side på 42 pct. af aktierne i det nye fusionerede selskab.



Ifølge svenske Markit var 14,5 pct. af aktiekapitalen i Sainsbury shortet.



/ritzau/FINANS