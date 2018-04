Ørsted får gennembrud i Asien: Skal slutte 900 MW til elnet i Taiwan

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dong Energy Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Dong Energy

Det danske energiselskab Ørsted har vundet retten til at tilslutte 900 megawatt havvind til elnettet i Taiwan, hvor selskabet har budt ind med projekter ud for den taiwanske kyst ved Changhua County.



Det drejer sig om projekterne Changhua 1 med en kapacitet på 605 MW og Changhua 2 med en kapacitet på 295 MW. Begge projekter har nettilslutning i 2021.



Det oplyser selskabet mandag morgen, efter at myndighederne i Taiwan har offentliggjort resultatet af en tildelingsrunde for netallokeringen.



"Det næste skridt for Ørsteds projekter bliver at opnå byggetilladelse samt at underskrive en elkøbsaftale med Taipower og dermed fastlægge afregningsprisen. Projekterne forventes opført i 2021, under forudsætning af at Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning," fremgår det af en meddelelse mandag.



Den runde, som Ørsteds projekter deltog i, bestod af i alt 3 GW. De projekter, der gik videre her, skal opføres mellem 2021 og 2025. I denne runde var den tekniske og finansielle kapacitet nogle af udvælgelseskriterierne, og samtidig krævedes det, at udviklerne forpligtede sig til at leve op til særlige industrielle og miljømæssige aspekter.



GODKENDELSE I FEBRUAR



Energiselskabet fik i februar i år den endelige godkendelse fra det taiwanske agentur for miljøbeskyttelse, Environmental Protection Administration, til at opføre de fire havvindmølleprojekter i Taiwan.



Projekterne skal opføres ud for den taiwanske kyst ved Changhua County, og Ørsted venter samlet, at projekterne når en kapacitet på 2,4 gigawatt. Avisen Taipei Times har tidligere beskrevet, at Ørsted planlægger at installere mellem 218 og 301 vindmøller for at nå den kapacitet.



Energiselskabet, der tidligere var kendt som Dong Energy, har allerede indgået flere aftaler med lokale selskaber om udviklingen af projekterne i Taiwan.



I november sidste år underskrev det et såkaldt aftalememorandum med både China Steel Corp og Century Wind Power om at levere komponenter til de fire projekter.



I januar i år afslørede Ørsted desuden, at det også har underskrevet en hensigtserklæring med det taiwanske selskab Woen Jinn Habour Engineering om at blive den foretrukne leverandør af offshorekabler til projektet.



Derudover har selskabet allieret sig med blandt andet National Kaohsiung University of Science and Technology (NKUST), Dragon Prince, Pan Formosa og EGS Taiwan.



HAR ARBEJDET MED TAIWAN I FLERE I ÅR



Ørsted har de seneste år arbejdet for at etablere sig i Taiwan, der sidste år hævede målet for havvind fra 3,5 til 5,5 GW i 2025. I april 2016 oplyste selskabet, at det ville etablere et kontor i Taiwan for at undersøge mulighederne inden for vindenergi.



I januar sidste år indgik selskabet desuden en aftale om at købe 35 pct. af det taiwanske havvindprojekt Formosa I ud for Maoli County fra den lokale udvikler Swancor Renewable. Det er det første havvindmølleprojekt i Taiwan, og torsdag annoncerede Ørsted, at det har besluttet at investere flere penge Formosa 1, der står foran en større udvidelse.



I første del af projektet blev der opstillet fire vindmøller med en samlet kapacitet på 8 megawatt (MW), og i næste fase skal der opstilles 20 vindmøller på 120 MW, som efter planen skal opføres næste år.



